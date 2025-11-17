À QUELLE HEURE ON MENT ? Villemoustaussou

À QUELLE HEURE ON MENT ?

2 Avenue Léo Lagrange Villemoustaussou Aude

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:30:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

A quelle heure on ment ? Par la Cie Les Mots Dits

Les comédiens répètent, tant bien que mal, une pièce qu’ils joueront demain soir, pour la première fois.

Ils ne sont pas prêts et rien ne se passe comme prévu. Sandra est témoin d’un cambriolage, Arthur est victime d’une arnaque …. La police débarque !

Commence alors une enquête qui va déclencher une succession de mensonges, quiproquos, délires… Forcément, toutes les conditions sont réunies pour que le fiasco soit au rendez-vous le soir de la première …

Comédie désopilante tout public de 7 à 107 ans !

2 Avenue Léo Lagrange Villemoustaussou 11620 Aude Occitanie +33 6 44 02 38 24 circulanim@gmail.com

English :

What time do we lie? By Cie Les Mots Dits

The actors are rehearsing, as best they can, a play they’re going to perform for the first time tomorrow evening.

They’re not ready, and nothing goes according to plan. Sandra witnesses a burglary, Arthur is the victim of a scam? The police arrive!

And so begins an investigation that unleashes a succession of lies, misunderstandings and delirium? All the conditions are ripe for a fiasco on opening night?

A hilarious comedy for all ages from 7 to 107!

German :

?Um wie viel Uhr lügt man? Von der Cie Les Mots Dits

Die Schauspieler proben so gut es geht für ein Stück, das sie morgen Abend zum ersten Mal aufführen werden.

Sie sind nicht vorbereitet und nichts läuft wie geplant. Sandra wird Zeugin eines Einbruchs, Arthur wird Opfer eines Betrugs ? Die Polizei taucht auf!

Es beginnt eine Untersuchung, die eine Reihe von Lügen, Missverständnissen und Wahnvorstellungen auslöst Die Voraussetzungen für ein Fiasko am Abend der Premiere sind gegeben

Eine urkomische Komödie für alle Zuschauer von 7 bis 107 Jahren!

Italiano :

A che ora mentiamo? A cura della Cie Les Mots Dits

Gli attori stanno provando, come meglio possono, la commedia che rappresenteranno per la prima volta domani sera.

Non sono pronti e nulla va secondo i piani. Sandra assiste a un furto, Arthur è vittima di una truffa? Arriva la polizia!

Inizia così un’indagine che dà il via a un susseguirsi di bugie, equivoci e deliri? Ci sono tutte le premesse per un fiasco la sera della prima?

Una commedia esilarante per un pubblico dai 7 ai 107 anni!

Espanol :

¿A qué hora mentimos? Por la Cie Les Mots Dits

Los actores ensayan como pueden una obra que estrenarán mañana por la noche.

No están preparados y nada sale según lo previsto. Sandra es testigo de un robo, Arthur es víctima de una estafa? Llega la policía

Así comienza una investigación que desencadena una sucesión de mentiras, malentendidos y delirios.. Se dan todas las condiciones para que la noche del estreno sea un fiasco..

Una comedia desternillante para un público de 7 a 107 años

