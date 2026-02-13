A qui mieux mieux, Maison du Temps Libre Rolampont, Rolampont

A qui mieux mieux Samedi 14 mars, 10h30 Maison du Temps Libre Rolampont Haute-Marne

Tarif plein 8€ Tarif adhérent 6€ Tarif jeune public, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap 5.50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T10:30:00+01:00 – 2026-03-14T11:10:00+01:00

Fin : 2026-03-14T10:30:00+01:00 – 2026-03-14T11:10:00+01:00

Un être animé par la nécessité de dire ce à quoi il a survécu, sa propre naissance. Mais son engouement est son propre frein. Il engage une sorte de bataille avec lui-même, il se coupe lui-même la parole.

Cet être pensant, qui dit ce qu’il pense, mange ses mots. Il pense ce qu’il dit comme autant d’hypothèses sur ce qu’il voit et ce qu’il vit.

Il philosophe.

Maison du Temps Libre Rolampont 39 Avenue de Verdun, 52260 Rolampont Rolampont 52260 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 86 86 76 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tintamars.com »}]

C’est l’histoire d’un être émerveillé, débordant de vie qui cherche à exprimer son enthousiasme pour la joie de se sentir vivant. Jeune public / Famille Théâtre

©Benoît Schupp