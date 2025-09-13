A qui sont ces empreintes ? Comme les Grands Brest
Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère
Venez fabriquer un roudouscope pour repérer dans les bois les empreintes des animaux.
Informations pratiques
A partir de 5 ans.
Durée 1h30.
Réservation en ligne
Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97
