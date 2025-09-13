A qui sont ces empreintes ? Comme les Grands Brest

2025-09-13 10:30:00

2025-09-13 12:00:00

2025-09-13

Venez fabriquer un roudouscope pour repérer dans les bois les empreintes des animaux.

Informations pratiques

A partir de 5 ans.

Durée 1h30.

Réservation en ligne

Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200

