À quoi rêvent les méduses ?, Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier

À quoi rêvent les méduses ?

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

Ouverture de saison jeune public.

Théâtre visuel et danse par la Cie En attendant…

Un homme est allongé sur une grande feuille de papier blanc. Il dort. Il rêve. Au cours de sa traversée nocturne, il va découvrir tout un univers sous lui. Ce tapis de feuilles de papier qu’il va explorer lui révélera des mondes inconnus, enfouis. Une quête des origines, peut-être… Le temps d’une nuit ! .

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

