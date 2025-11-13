A quoi sert l’art ? Théâtre d’Auxerre Auxerre
A quoi sert l’art ?
Théâtre d'Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre
13 novembre 2025
15 novembre 2025
2025-11-13
A quoi sert l’art ? A rien ! Point barre. Circulez, il n’y a rien à voir, à entendre, à partager, à ressentir, à applaudir, à siffler, à pleurer, à rire, à s’évanouir, à vendre, non plus qu’à interdire, à censurer… Retrouvez l’intégralité du programme sur https://www.lesentretiensdauxerre.fr/ .
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
