A quoi tu joues ? Bibliothèque Toki-Toki Bidart

A quoi tu joues ?

Bibliothèque Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-05-06

2026-02-04 2026-03-11 2026-04-01 2026-05-06

Animé par Jean-Georges de L’Usine à Jeux

Un moment de détente pour tous ! Toute une palette de jeux de société vous attend, ceux que Toki-Toki met à disposition pendant les heures d’ouverture mais pas seulement, découvrez aussi les nouveautés…

La Bulle . Séance jeux de société . Tout public dès 6 ans (les enfants doivent obligatoirement être accompagnés) .

Durée 2h

Sur inscription .

Bibliothèque Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr

