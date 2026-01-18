A quoi tu joues ? Bibliothèque Toki-Toki Bidart
A quoi tu joues ? Bibliothèque Toki-Toki Bidart mercredi 4 février 2026.
A quoi tu joues ?
Bibliothèque Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-02-04 2026-03-11 2026-04-01 2026-05-06
Animé par Jean-Georges de L’Usine à Jeux
Un moment de détente pour tous ! Toute une palette de jeux de société vous attend, ceux que Toki-Toki met à disposition pendant les heures d’ouverture mais pas seulement, découvrez aussi les nouveautés…
La Bulle . Séance jeux de société . Tout public dès 6 ans (les enfants doivent obligatoirement être accompagnés) .
Durée 2h
Sur inscription .
Bibliothèque Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : A quoi tu joues ?
L’événement A quoi tu joues ? Bidart a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Bidart