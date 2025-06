A quoi tu joues? Médiathèque départementale Diois-Vercors Die 1 juillet 2025 07:00

A quoi tu joues? Médiathèque départementale Diois-Vercors

Des classiques, des coups de cœur, des jeux en solo, en duo, en famille…

Une sélection de jeux de société et de jeux grand format pour jouer sur place pendant les vacances.

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr

English :

Classics, favorites, solo games, duo games, family games…

A selection of board games and large-format games to play on site during the vacations.

German :

Klassiker, Favoriten, Spiele für Einzelspieler, Duos, Familien…

Eine Auswahl an Gesellschaftsspielen und Spielen im Großformat zum Spielen vor Ort während der Ferien.

Italiano :

Classici, preferiti, giochi da soli, giochi in coppia, giochi per famiglie…

Una selezione di giochi da tavolo e di grande formato da giocare in loco durante le vacanze.

Espanol :

Clásicos, favoritos, juegos en solitario, a dúo, en familia…

Una selección de juegos de mesa y de gran formato para jugar in situ durante las vacaciones.

