A quoi tu joues ? Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan
mercredi 14 octobre 2026 · Place du 6ème RPI Ma · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
A quoi tu joues ?
Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 14:00:00
fin : 2026-10-14 16:00:00
Date(s) :
2026-10-14
Votre rendez-vous avec vos bibliothécaires g@mers ! En 2025, le téléphone était le support de jeu le plus utilisé : l’occasion de venir échanger autour de vos jeux mobiles favoris et de partager vos découvertes avec les autres participants.
Lieu : La Box
Ados/adultes, réservation conseillée .
Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
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English : A quoi tu joues ?
L’événement A quoi tu joues ? Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan
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