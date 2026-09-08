A quoi tu joues ? Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

A quoi tu joues ?

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 14:00:00

fin : 2026-10-14 16:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Votre rendez-vous avec vos bibliothécaires g@mers ! En 2025, le téléphone était le support de jeu le plus utilisé : l’occasion de venir échanger autour de vos jeux mobiles favoris et de partager vos découvertes avec les autres participants.

Lieu : La Box

Ados/adultes, réservation conseillée .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

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English : A quoi tu joues ?

L’événement A quoi tu joues ? Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan