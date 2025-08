A Requiem Room – Thomas Fustec Théâtre 13 / Bibliothèque Paris

D’abord un cercle de parole, où l’intime affleure. Puis une pièce de boulevard poussiéreuse et grinçante, qui s’enraye peu à peu jusqu’à l’implosion. Et enfin, le vide : un espace suspendu, habité par d’étranges figures attendant le début d’un spectacle qui ne commencera jamais. Conçu comme une déambulation onirique, ce projet rend hommage à la fois au théâtre et à l’univers de David Lynch, plongeant peu à peu dans une quête de sens veine et absurde.

Dans le cadre du Festival du Prix T13 2025

Distribution

Mise en scène Thomas Fustec

Assistant mise en scène Shems Khettouch

D’après l’univers de David Lynch, Requiem de Leonid Andreïev dans la traduction d’André Markowicz aux éditions Mesures, Extrait de Pour en finir avec le jugement de dieu d’Antonin Artaud

Avec Neveen Ahmed, Céleste Carbou-Hypolite, Arthur Rémi-Tekoutcheff, Nathan de Teyssière

Création sonore Robin Paule

Scénographie Maud Chanel

Confection masques Julien Donnot

Costumes Ameline Fauvy

A Requiem Room est un triptyque qui explore trois formes théâtrales autour des rêves et des cauchemars, où des personnages vacillent, espèrent, mais restent prisonniers dans une boucle sans issue.

Du mercredi 26 novembre 2025 au vendredi 28 novembre 2025 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h30

payant

De 5 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Théâtre 13 / Bibliothèque 30, rue du Chevaleret 75013 Paris

https://theatre13.com/spectacle/a-requiem-room/ +33145886222 https://www.facebook.com/LeTheatre13