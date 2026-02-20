A rose is a rose is Cassandre Centre culturel Villeneuve-sur-Lot

A rose is a rose is Cassandre

Centre culturel 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Dans son ode célèbre, le poète Ronsard invite sa belle à profiter de sa vie avant qu’il ne soit trop tard. A-t-elle suivi la leçon ? Vous le saurez grâce à ce spectacle de cabaret, imaginé comme un effeuillage du poème. Un biopic décapant Cassandre n’en fait décidément qu’à sa tête !

English :

In his famous ode, the poet Ronsard invites his belle to enjoy her life before it’s too late. Has she learned her lesson? Find out in this cabaret show, imagined as a stripping away of the poem. A scathing biopic: Cassandre’s got a mind of her own!

