A.S. Tennis de table Super rifles Rue Jacques Amiot Varzy samedi 1 novembre 2025.
Début : 2025-11-01 14:00:00
fin : 2025-11-01 19:00:00
2025-11-01
L’ A.S. Varzy Tennis de table propose super rifles Samedi 1er novembre à 14h au Château Téléviseur grand écran de 105, VTT, tablette tactile, bon d’achat de 100€ (Leclerc), aspirateur, caf.tassimo, imprimante, micro-ondes, cocotte minute inox 8l, jambons, ligne de viande, apéros, électroménager, paniers garnis, vaisselle, alimentaire, grands crus, légumes de saisons La partie 1€, 3 grilles 1.5€, 4 grilles 2€ Parties gratuites .
Rue Jacques Amiot Château de Varzy Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté simarvarzy@wanadoo.fr
