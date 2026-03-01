A scene at the sea | Ciné-Fil Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

A scene at the sea | Ciné-Fil

Jeudi 19 mars 2026 de 20h30 à 22h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-03-19 22:30:00

Date(s) :

2026-03-19

Rencontre avec l’équipe du cinéma, en partenariat avec la Médiathèque d’Arles.

Synopsis

Un jeune éboueur sourd-muet se prend d’une passion obsessionnelle pour le surf. Soutenu par le regard protecteur de sa fiancée, sourde-muette comme lui, le jeune homme progresse, d’apprentissages éprouvants en compétitions harassantes, jusqu’a ce que la mer les sépare.



De Takeshi Kitano

Avec Kuroudo Maki, Hiroko Oshima, Sabu Kawahara .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meeting with the cinema team, in partnership with the Arles Media Library.

L’événement A scene at the sea | Ciné-Fil Arles a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme d’Arles