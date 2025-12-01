a scène est à vous ! Soirée Open Mic electro-beatbox Espace Philippe Auguste Vernon

a scène est à vous ! Soirée Open Mic electro-beatbox

Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo Vernon

2025-12-19 19:00:00

2025-12-19 20:30:00

2025-12-19

Première scène ouverte entièrement dédiée à l’électro et au beatbox !

Venez partager des créations musicales de toutes sortes: des reprises, des compos, ou des impros pour la 5ieme édition des scènes ouvertes de la médiathèque de Vernon.

Pour fêter la 5ieme édition des scènes ouvertes, nous faisons appel aux musiciens (ennes) qui pratiquent l’art du Beatbox et/ou qui produisent de la musique électronique (de tous les genres allant des compositions ambiantes au techno en passant par l’IDM, (intelligent dance music), la musique expérimentale ou l’électro acoustique.

Que vous soyez un spectateur ou un musicien (débutants ou confirmés), aspirant à partager votre voix devant un public, voici un espace convivial où vous pouvez tester des nouveaux morceaux. C’est la voie parfaite pour un artiste émergent de faire des rencontres et d’échanger autour d’un verre et de l’extasie. Et bien sûr, vous pouvez aussi venir simplement pour écouter et profiter de la soirée.

Si vous souhaitez jouer, contactez Elizabeth, en section Image et son de la médiathèque de Vernon

Cette scène ouverte vous est proposée dans le cadre du lancement de la nouvelle offre de la médiathèque de Vernon la M.A.O .

