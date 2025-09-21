« A scuperta Aleria antica » – visite commentée du musée et de la ville romaine par Anne-Lise Pasquali-Marielli & Carlu Nicoli Aleria Antica Site Archéologique et Musée Matra

« A scuperta Aleria antica » – visite commentée du musée et de la ville romaine par Anne-Lise Pasquali-Marielli & Carlu Nicoli 20 et 21 septembre Aleria Antica Site Archéologique et Musée Haute-Corse

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Venez découvrir le passé antique d’Aleria.

Aleria Antica Site Archéologique et Musée corsu matra Matra 20270 Haute-Corse Corse 0495570092 https://www.isula.corsica/patrimoine/Musee-d-archeologie-d-Aleria_a74.html Le Musée d’Aleria est un musée de site conservant et valorisant les collections mises au jour lors des fouilles conduites sur les territoires d’Aleria à partir des années 1920 sur le site de la ville romaine, puis sur la nécropole étrusque de Casabianda.

La section gréco-étrusque de la collection, composée de céramiques aux riches décors à figures rouges, d’armement, de bijoux, représente l’une des plus belles et des plus riches actuellement connues sur le plan international.

L’établissement est abrité dans un fort d’époque génoise. C’est au cœur de cet édifice classé au titre des Monuments Historiques que le musée d’Archéologie d’Aleria propose une muséographie retraçant l’histoire des territoires d’Aleria, porte d’entrée et de compréhension de la Corse antique au cœur des échanges méditerranéens.

Un premier parcours d’exposition intitulé « Aldilà. Nécropoles antiques d’Aleria en lumière » interroge les rituels d’inhumation et d’accompagnement des défunts vers leur dernière demeure. Cet espace est pensé comme évolutif, puisqu’il est également le réceptacle de l’actualité de la recherche archéologique : il accueille depuis le mois d’août 2021 les objets mis au jour en 2019 lors de la fouille préventive de la nécropole romaine de Lamaghjone.

La seconde partie de la visite intitulée « Aleria a Rumana » est consacrée à la période romaine, à travers une présentation de la réalité quotidienne des habitants de la cité romaine d’Aleria, en amont de la visite du site. Parking

