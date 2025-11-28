A SIMPLE SPACE – FORUM DE FLERS Flers

A SIMPLE SPACE Début : 2025-12-11 à 20:00. Tarif : – euros.

Dans ce spectacle d’acrobatie minimaliste, sept jeunes artistes repoussent leurs limites physiques dans une performance authentique et intense. Sans artifices – ni maquillage, ni décor, ni mise en scène élaborée – ils créent une connexion viscérale avec le public, qui peut ressentir leur chaleur corporelle et entendre chaque respiration. Accompagnés d’un unique percussionniste, ils embrassent leur vulnérabilité en montrant l’effort brut, acceptant même l’échec et les faiblesses passagères. Cette approche délibérément dépouillée met en valeur les interactions humaines et l’effort physique dans sa forme la plus pure. L’essence du spectacle réside dans cette honnêteté qui le rend profondément humain, généreux et organique. Un petit chef d’œuvre circassien à découvrir en famille !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

FORUM DE FLERS RUE DU COLLEGE 61100 Flers 61