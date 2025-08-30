A-t-on toujours raison? Espace Simone Signoret Cenon

A-t-on toujours raison? Jeudi 19 mars 2026, 20h30 Espace Simone Signoret Gironde

18€/15€/5€

Début : 2026-03-19T20:30:00 – 2026-03-19T21:45:00

Fin : 2026-03-19T20:30:00 – 2026-03-19T21:45:00

Nous pouvons dès à présent dire qu’il y aura des longueurs et du quickchange, des illusions et beaucoup de promesses. Ce sera résolument un spectacle sur la différence, avec quelques notions de dressage. Des animaux morts, vivants, drogués, heureux, là n’est pas la question ! Parce que, certes il faut s’en occuper, mais dans le fond un animal ça dépanne toujours !

Cela dit, nous parlerons essentiellement de la nature humaine, « On dit de l’homme qu’il a du mal à montrer sa vraie nature, rien de moins étonnant quand on sait que la nature, elle-même, a ses propres secrets » s’étonna le protagoniste.

https://youtu.be/COWkO3FXn58

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/COWkO3FXn58 »}] Nouvel équipement culturel dédié au spectacle vivant, la salle Simone Signoret propose une programmation dense et diversifiée. Du théâtre au stand up, en passant par la danse et les petites formes musicales, elle vient compléter l’offre culturelle de la ville. D’une capacité de 200 places, elle cultive la proximité avec les artistes et promeut leurs liens avec les spectateurs. En voiture : Emprunter le pont de Pierre, continuer tout droit sur l’avenue Thiers jusqu’à la mairie de Cenon. Parking gratuit: site de l’Hôtel de Ville /// En tramway Prendre la ligne A ,arrêt Mairie de Cenon Traverser la route pour rejoindre l’Espace Simone Signoret

Personnage emblématique des Chiche Capon et lunaire de Scènes de ménage, Fred Blin revient sur scène avec son premier solo, un spectacle d’erreur qui fait peur !

Fanchon Bilbille