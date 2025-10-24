A table ! à la Maison Rémy Martin Rémy Martin Cognac Cognac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-24T18:00:00 – 2025-10-24T18:20:00

Fin : 2025-10-24T19:45:00 – 2025-10-24T20:00:00

En présence de l’équipe patrimoine, cette expérience inédite invite les visiteurs à un voyage captivant au cœur de l’histoire de Rémy Martin et de LOUIS XIII, en explorant les liens étroits qui unissent ces cognacs d’exception à la gastronomie et à l’art de vivre à la française.

« À Table ! » offre une perspective originale sur la présence de Rémy Martin à travers les époques, en mettant en lumière sa participation à des événements culinaires emblématiques. L’exposition révèle des anecdotes fascinantes, évoquant notamment la présence de Rémy Martin à bord du légendaire paquebot Normandie, dans les années 30, ou encore celle du cognac LOUIS XIII, lors d’un prestigieux dîner au Château de Versailles en l’honneur du roi George VI…

En amont du Banquet du Ban de la Distillation, profitez de ce rendez-vous pour visiter la Maison historique Rémy Martin.

Rémy Martin Cognac 20 rue de la société vinicole 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

