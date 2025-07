À TABLE AU MOYEN-ÂGE COUVENT DES JACOBINS Toulouse

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-07-11 15:30:00

fin : 2025-07-11 16:30:00

2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29

De la symbolique sociale aux célébrations festives, la nourriture était au cœur de la vie quotidienne au Moyen Âge. Découvrez les secrets des cuisiniers médiévaux, apprenez à dresser une table médiévale et explorez les us et coutumes de l’époque. Plongez dans une simulation de festin et initiez-vous aux « convenances de table » en découvrant les bonnes manières d’antan, parfois bien différentes des nôtres aujourd’hui ! Enfin, testez vos connaissances sur les épices et leur rôle crucial en devinant leur origine sur une carte du monde. Un intervenant sera là pour répondre à vos questions et enrichir votre expérience.

– À partir de 7 ans .

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 23 81 publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

English :

Discuss the secrets of ancient cooks, the symbolic role of food in the Middle Ages and its link to social status. A mouth-watering workshop!

German :

Tauschen Sie sich über die Geheimnisse der Köche von einst, die symbolische Rolle des Essens im Mittelalter und seine Verbindung mit dem sozialen Status aus. Ein Workshop, der Ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt!

Italiano :

Scoprite i segreti degli antichi cuochi, il ruolo simbolico del cibo nel Medioevo e il suo legame con lo status sociale. Un laboratorio da leccarsi i baffi!

Espanol :

Descubra los secretos de los antiguos cocineros, el papel simbólico de la comida en la Edad Media y su relación con el estatus social. Un taller que te hará la boca agua

