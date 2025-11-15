A Table avec l’Histoire: Sur les traces des Frères Lumières – Lieu-dit Bellevue Villié-Morgon

Rhône

A Table avec l'Histoire: Sur les traces des Frères Lumières
Château Bellevue
Villié-Morgon
Rhône

15 novembre 2025, 19:00-23:30

fin : 2025-11-15 23:30:00

2025-11-15

Le Château Bellevue célèbre son lien unique avec les Frères Lumière, inventeurs du cinéma. Avec une mise en scène immersive, mêlant les esthétiques de l’Art nouveau et de l’Art déco, les convives sont plongés dans un scénario fascinant.

Lieu-dit Bellevue Château Bellevue

Villié-Morgon 69910 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 36 82 66 boutique@loron.fr

English :

Château Bellevue celebrates its unique link with the Lumière brothers, inventors of cinema. With an immersive staging, blending Art Nouveau and Art Deco aesthetics, guests are immersed in a fascinating scenario.

German :

Das Château Bellevue feiert seine einzigartige Verbindung zu den Gebrüdern Lumière, den Erfindern des Kinos. Mit einer immersiven Inszenierung, die die Ästhetik des Jugendstils und des Art déco miteinander verbindet, tauchen die Gäste in ein faszinierendes Szenario ein.

Italiano :

Château Bellevue celebra il suo legame unico con i fratelli Lumière, inventori del cinema. Con un’ambientazione coinvolgente che fonde l’estetica dell’Art Nouveau e dell’Art Déco, gli ospiti sono immersi in uno scenario affascinante.

Espanol :

El Château Bellevue celebra su vínculo único con los hermanos Lumière, inventores del cine. Con un escenario envolvente que mezcla la estética del Art Nouveau y el Art Déco, los huéspedes se sumergen en un escenario fascinante.

