À table avec Nutri-Score, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

À table avec Nutri-Score Dimanche 15 février, 10h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.

Pourquoi le Nutri-Score ? : à quoi il sert, pourquoi il a été créé, son impact sur l’équilibre alimentaire et la santé…

Nutri-Score en pratique

Cuisiner avec le Nutri-Score

Mode d’emploi nutrition au quotidien

Intervenantes : Béatrice de REYNAL (Université Sorbonne Paris Nord). Céleste PARIS, ingénieure Biologie et écologie, étudiants de Master Nutrition & Santé publique.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Pourquoi le Nutri-Score, à quoi sert-il, pourquoi a-t-il été créé, quel est son impact sur l’équilibre alimentaire et la santé… ? #JIS2026

