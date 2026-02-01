A table Du regard à la poésie, comment mieux comprendre la forêt ? Rencontre avec Marie-Claire Pierret Artopie Meisenthal

A table Du regard à la poésie, comment mieux comprendre la forêt ? Rencontre avec Marie-Claire Pierret

Le développement des premières civilisations est souvent associé aux forêts qui fournissent bois, alimentation, eau. Au-delà de leurs fonctions de services, les forêts sont aussi des lieux de refuge, de rêve, de mythologie… Mais que savons-nous réellement du fonctionnement de ces écosystèmes ? Quelles sont nos connaissances des habitants qui les peuplent ? des interactions et des lois qui y règnent ? Depuis 40 ans les scientifiques de l’OHGE observent et étudient une forêt des Hautes Vosges à Aubure. Qu’apportent leurs résultats quant à une vision durable de ces milieux ?

Rencontre suivie de Lueurs forestières (surprise) & feu de camp par l’équipe design des mondes forestiers. Petite restauration sur place à prix libresTout public

English :

The development of early civilizations is often associated with forests, which provided wood, food and water. Beyond their service functions, forests are also places of refuge, dreams and mythology? But how much do we really know about how these ecosystems function? How much do we know about their inhabitants, their interactions and the laws that govern them? For 40 years, OHGE scientists have been observing and studying a forest in the Hautes Vosges at Aubure. What do their findings contribute to a sustainable vision of these environments?

Meeting followed by Lueurs forestières (surprise) & campfire by the Design des mondes forestiers team. Light refreshments on site at free prices

