A table Le Pays de Bitche et son complexe, rencontre suivie d’une lecture musicale par Fabien Hein Lemberg

Vendredi 2026-02-06 18:30:00

Le Pays de Bitche se plait à s’afficher comme une terre d’excellence. Suffit-il pour autant de décréter une qualité pour qu’elle se vérifie dans les faits ? En règle générale, plus la qualité avancée est présomptueuse, moins elle résiste à l’épreuve du réel. Le marketing territorial a pour fonction de flatter l’orgueil de ceux qui se paient de mots. Restent les actes. Sur ce point, l’analyse sociologique s’avère nettement plus humble et nuancée. Et si les grands mots masquaient

la réalité ? Et si la structuration historique, sociologique et politique du territoire avait façonné une terre de conformisme ? Dix années d’enquête de terrain ont permis de soulever bien des questions irritantes auxquelles Fabien Hein tentera d’apporter quelques éléments de réponse abrasifs. Rencontre suivie d’une lecture musicale de Refus d’obéissance de Jean Giono

par Que la bête meure-Duo. Petite restauration sur placeTout public

1 rue du lotissement Lemberg 57620 Moselle Grand Est

English :

The Pays de Bitche likes to call itself a land of excellence. But is it enough to declare a quality for it to be verified in reality? As a general rule, the more presumptuous the claimed quality, the less it stands up to the test of reality. The function of territorial marketing is to flatter the pride of those who pander to words. What remains are actions. Here, sociological analysis is far more humble and nuanced. What if grand words masked

reality? What if the historical, sociological and political structuring of the region had shaped a land of conformity? Ten years of fieldwork have raised many irritating questions, to which Fabien Hein will attempt to provide some abrasive answers. Encounter followed by a musical reading of Refus d?obéissance by Jean Giono

by Que la bête meure-Duo. Light refreshments on site

