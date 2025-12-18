À table ! Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-09 16:00 – 17:30

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. Tarif : 12€ / 8€ / 4€ / 2,50€ / 0€ Adulte

En art, la nourriture est bien plus qu’un simple sujet : elle incarne des symboles culturels et spirituels qui varient au fil des époques. Si les étals des marchés et les tables chargées de victuailles sont des signes de richesse et de pouvoir, les natures mortes du 17e siècle invitent à réfléchir à la fugacité du temps. Du repas sacré à l’ambiance d’un café, découvrez en quoi ce rituel quotidien n’a rien d’anodin.Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2222748997960400077



