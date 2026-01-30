À table ! Scénographie comestible par Tipsy Dipsy Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Entre crêpes revissées, textures surprenantes et compositions sculpturales comestibles, le duo propose une traversée gourmande où le regard précède le goût, et où l’alimentation devient terrain de jeu et de curiosité.

Pensé comme une oeuvre vivante et collective, ce buffet invite le public à circuler, observer, goûter et se laisser surprendre par un univers visuel riche, joyeux et délicieusement déstabilisant.

PROGRAMME

14h – 17h : buffet scénographié en continu en compagnie du collectif Tipsy Dipsy

C’EST QUI TIPSY DIPSY ?

Tipsy Dipsy est un duo composé de Constance De Raucourt et Marie Deloffre. Elles réalisent des scénographies comestibles, dans une recherche du goût et des textures mais aussi de la construction d’un univers visuel riche et évocateur.

À travers des mises en scènes sculpturales et par nature éphémères, elles questionnent nos manières de se nourrir et jouent avec les frontières de la curiosité gustative.

À l’occasion de la Chandeleur, Communale accueille Tipsy Dipsy pour un buffet scénographié mêlant art culinaire, installation éphémère et expérience sensorielle.

Le dimanche 08 février 2026

de 14h00 à 17h00

payant

à partir de 7€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-08T15:00:00+01:00

fin : 2026-02-08T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-08T14:00:00+02:00_2026-02-08T17:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/la-commedy/



Afficher la carte du lieu Communale Saint-Ouen et trouvez le meilleur itinéraire

