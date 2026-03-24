A table ! Terroirs et territoires en Mâconnais Office de Tourisme Mâcon Sud Bourgogne Mâcon

A table ! Terroirs et territoires en Mâconnais

Office de Tourisme Mâcon Sud Bourgogne 1 Place Saint-Pierre Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 10:30:00

fin : 2026-10-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25

Savourez l’histoire de la cité lamartinienne et plus largement de la région à travers le récit de ses spécialités culinaires et œnologiques. Dégustation sucrée incluse gaufrettes mâconnaises et idéal mâconnais.

En partenariat avec la Confrérie de la Gaufrette mâconnaise et la Maison de l’Idéal.

Cette visite vous donne droit à une entrée au Musée des Ursulines à tarif réduit. .

Office de Tourisme Mâcon Sud Bourgogne 1 Place Saint-Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 07 info@macon-tourisme.com

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English : A table ! Terroirs et territoires en Mâconnais

L’événement A table ! Terroirs et territoires en Mâconnais Mâcon a été mis à jour le 2026-03-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)