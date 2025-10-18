À table, vos majestés ! au Château de La Motte-Tilly La Motte-Tilly

À table, vos majestés ! au Château de La Motte-Tilly La Motte-Tilly samedi 18 octobre 2025.

Chateau de La Motte-Tilly La Motte-Tilly Aube

Début : 2025-10-18 10:30:00

fin : 2025-10-19 15:00:00

2025-10-18

Le 18 et 19 octobre 2025

Un goûter royal en costume à la sauce XVIIIème vous attend !

Et si, le temps d’un goûter, vous deveniez un roi, une princesse, un serviteur ou un comédien à la Cour ?

Revivez un goûter royal du XVIII ème siècle, à travers un jeu de rôle ludique, familial et en costume s’il vous plaît ! Les us et coutumes du Siècle des Lumières n’auront plus aucun secrets pour vous !

L'atelier sera précédé d'une courte visite introductive du château.

Chateau de La Motte-Tilly La Motte-Tilly 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 99 67

