À table, vos majestés ! au Château de La Motte-Tilly La Motte-Tilly

Chateau de La Motte-Tilly La Motte-Tilly Aube
Début : 2025-10-18 10:30:00
fin : 2025-10-19 15:00:00
2025-10-18
Le 18 et 19 octobre 2025
Un goûter royal en costume à la sauce XVIIIème vous attend !
Et si, le temps d’un goûter, vous deveniez un roi, une princesse, un serviteur ou un comédien à la Cour ?
Revivez un goûter royal du XVIII ème siècle, à travers un jeu de rôle ludique, familial et en costume s’il vous plaît ! Les us et coutumes du Siècle des Lumières n’auront plus aucun secrets pour vous !
L'atelier sera précédé d'une courte visite introductive du château.
Chateau de La Motte-Tilly La Motte-Tilly 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 99 67
