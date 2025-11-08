À Table YSS + Ton souffle / Le Théâtre (PUPAZZI) Laval

Théâtre d’objets

SOIRÉE GOURMANDE SPECTACLES ET REPAS

Pour la 7e édition de ce rendez-vous atypique mêlant repas et spectacles de marionnettes, 11 structures culturelles mettent les petits plats dans les grands !

Au menu une création coproduite par les partenaires en Mayenne, Sarthe et Maine-et-Loire et une forme courte déjà existante.

Entre les deux spectacles, un repas vous est proposé pour faire de ce moment une soirée toujours conviviale. Passez à table !

Dans le cadre de Pupazzi, festival de marionnettes actuelles,du 24 octobre au 15 novembre

• Samedi 8 novembre à 20h00

• Le Théâtre

• Dès 10 ans

• 19€ / tarif réduit (-26 ans, demandeur d’emploi, tarif Le Pass, Pass Famille, abonné 6par4 ou SC Changé, Toutes Uniques Toutes Unies, groupe) 16€ .

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

