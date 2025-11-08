À Table YSS + Ton souffle / Le Théâtre (PUPAZZI) Laval
À Table YSS + Ton souffle / Le Théâtre (PUPAZZI) Laval samedi 8 novembre 2025.
À Table YSS + Ton souffle / Le Théâtre (PUPAZZI)
34 Rue de la Paix Laval Mayenne
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Début : 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Théâtre d’objets
SOIRÉE GOURMANDE SPECTACLES ET REPAS
Pour la 7e édition de ce rendez-vous atypique mêlant repas et spectacles de marionnettes, 11 structures culturelles mettent les petits plats dans les grands !
Au menu une création coproduite par les partenaires en Mayenne, Sarthe et Maine-et-Loire et une forme courte déjà existante.
Entre les deux spectacles, un repas vous est proposé pour faire de ce moment une soirée toujours conviviale. Passez à table !
Dans le cadre de Pupazzi, festival de marionnettes actuelles,du 24 octobre au 15 novembre
• Samedi 8 novembre à 20h00
• Le Théâtre
• Dès 10 ans
• 19€ / tarif réduit (-26 ans, demandeur d’emploi, tarif Le Pass, Pass Famille, abonné 6par4 ou SC Changé, Toutes Uniques Toutes Unies, groupe) 16€ .
34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
