À table ! YSS & Tout Rien Salle polyvalente Gennes-Longuefuye vendredi 7 novembre 2025.

Salle polyvalente Gennes-sur-Glaize Gennes-Longuefuye Mayenne

Début : 2025-11-07 19:30:00

fin : 2025-11-07 22:30:00

2025-11-07

Soirée gourmande spectacles et repas !

7ème édition de notre rendez-vous atypique mêlant repas et spectacles de marionnettes avec au menu une création coproduite par les 11 partenaires en Mayenne, Sarthe et Maine-et-Loire et un spectacle en tournée. Entre les deux spectacles, un repas vous est proposé pour faire de ce moment une soirée toujours conviviale. Allez, on passe à table !

Yss création

Collectif Aïe Aïe Aïe Célia Hue

Embarquez pour une merveilleuse odyssée à partir du point Nemo ! Voici au cœur du Pacifique le point le plus éloigné de toute terre émergée. C’est là que commence le voyage d’Yss ou l’histoire d’un marin qui voulait devenir astronaute… Bienvenue dans un périple onirique, où souvenirs et projections se déploient par la marionnette, le théâtre d’objets et la création sonore et visuelle. Une petite merveille !

Tout | Rien

Compagnie Modo Grosso

Alexis Rouvre propose ici une improbable manipulation du temps, une mise en scène s’appuyant sur la symbolique des objets, les sensations données par leur cinétique, leur sonorité et leur mise en lumière. Avec des chaînettes, des aiguilles et de la laine, des pierres volcaniques, du sable, des aimants et des balanciers, il développe un vocabulaire minimaliste au service d’une écriture poétique, rythmée et fascinante.

La tournée A table !

08/11 Laval Le Théâtre, Centre national de la marionnette

16/11 Craon (53) Saison spectacle vivant du Pays de Craon

18/11 Mayenne (53) Le Kiosque, Centre d’action culturelle Mayenne Communauté

20/11 Villaines-La-Juhel (53) Saison culturelle de la Communauté de communes du Mont des Avaloirs

21/11 Évron (53) Saison culturelle dans les Coëvrons

27/11 Gorron (53) Saison culturelle du Bocage Mayennais

28/11 Loiron-Ruillé (53) Théâtre Les 3 Chênes

12/12 Allonnes (72) L’Excelsior, en partenariat avec l’association Les jeunes Poussent

17/12 Chalonnes-sur-Loire (49) Villages en scène, Communauté de communes Loire Layon Aubance

18/12 Ernée (53) Saison culturelle de l’Ernée

Avec le soutien du Conseil départemental de la Mayenne et des 11 partenaires impliqués dans le dispositif À Table ! , une dynamique territoriale de soutien aux artistes en faveur des arts de la marionnette, coordonné par le Théâtre de Laval.

Marionnettes et objets

vendredi 7 novembre 2025 19h30

Gennes-sur-Glaize, salle polyvalente

à partir de 8 ans

durée 2h repas inclus

plein tarif 22 € réduit 19 € repas inclus

nombre de places limité, réservation conseillée. .

Salle polyvalente Gennes-sur-Glaize Gennes-Longuefuye 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

