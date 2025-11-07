À table ! YSS & Tout Rien Salle polyvalente Gennes-Longuefuye
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Soirée gourmande spectacles et repas !
7ème édition de notre rendez-vous atypique mêlant repas et spectacles de marionnettes avec au menu une création coproduite par les 11 partenaires en Mayenne, Sarthe et Maine-et-Loire et un spectacle en tournée. Entre les deux spectacles, un repas vous est proposé pour faire de ce moment une soirée toujours conviviale. Allez, on passe à table !
Yss création
Collectif Aïe Aïe Aïe Célia Hue
Embarquez pour une merveilleuse odyssée à partir du point Nemo ! Voici au cœur du Pacifique le point le plus éloigné de toute terre émergée. C’est là que commence le voyage d’Yss ou l’histoire d’un marin qui voulait devenir astronaute… Bienvenue dans un périple onirique, où souvenirs et projections se déploient par la marionnette, le théâtre d’objets et la création sonore et visuelle. Une petite merveille !
Tout | Rien
Compagnie Modo Grosso
Alexis Rouvre propose ici une improbable manipulation du temps, une mise en scène s’appuyant sur la symbolique des objets, les sensations données par leur cinétique, leur sonorité et leur mise en lumière. Avec des chaînettes, des aiguilles et de la laine, des pierres volcaniques, du sable, des aimants et des balanciers, il développe un vocabulaire minimaliste au service d’une écriture poétique, rythmée et fascinante.
La tournée A table !
08/11 Laval Le Théâtre, Centre national de la marionnette
16/11 Craon (53) Saison spectacle vivant du Pays de Craon
18/11 Mayenne (53) Le Kiosque, Centre d’action culturelle Mayenne Communauté
20/11 Villaines-La-Juhel (53) Saison culturelle de la Communauté de communes du Mont des Avaloirs
21/11 Évron (53) Saison culturelle dans les Coëvrons
27/11 Gorron (53) Saison culturelle du Bocage Mayennais
28/11 Loiron-Ruillé (53) Théâtre Les 3 Chênes
12/12 Allonnes (72) L’Excelsior, en partenariat avec l’association Les jeunes Poussent
17/12 Chalonnes-sur-Loire (49) Villages en scène, Communauté de communes Loire Layon Aubance
18/12 Ernée (53) Saison culturelle de l’Ernée
Avec le soutien du Conseil départemental de la Mayenne et des 11 partenaires impliqués dans le dispositif À Table ! , une dynamique territoriale de soutien aux artistes en faveur des arts de la marionnette, coordonné par le Théâtre de Laval.
Marionnettes et objets
vendredi 7 novembre 2025 19h30
Gennes-sur-Glaize, salle polyvalente
à partir de 8 ans
durée 2h repas inclus
plein tarif 22 € réduit 19 € repas inclus
nombre de places limité, réservation conseillée. .
Salle polyvalente Gennes-sur-Glaize Gennes-Longuefuye 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
English :
Gourmet evening of shows and food!
German :
Gourmetabend Shows und Essen!
Italiano :
Serata gastronomica con spettacoli e cibo!
Espanol :
Noche gastronómica de espectáculos y comida
