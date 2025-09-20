A te regarder… ils s’habitueront Maison pour tous Gan

Maison pour tous Chemin de Mesplet Gan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Après plus de 80 dates dans toute la France, la participation au Festival OFF d’Avignon et plusieurs semaines à Paris au Guichet Montparnasse, le spectacle revient vous secouer en Béarn !

1h15 d’humour et de pétillance, dont on ressort avec une furieuse envie de vivre !

Julie est comme elle est… Et elle va vous en parler.

Vous parler d’elle, vous parler de vous …

Vous parler “HUMAIN” !! .

