A te regarder… ils s'habitueront Maison pour tous Gan samedi 20 septembre 2025.
Maison pour tous Chemin de Mesplet Gan Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 EUR
Tarif de base plein tarif
2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Après plus de 80 dates dans toute la France, la participation au Festival OFF d’Avignon et plusieurs semaines à Paris au Guichet Montparnasse, le spectacle revient vous secouer en Béarn !
1h15 d’humour et de pétillance, dont on ressort avec une furieuse envie de vivre !
Julie est comme elle est… Et elle va vous en parler.
Vous parler d’elle, vous parler de vous …
Vous parler “HUMAIN” !! .
Maison pour tous Chemin de Mesplet Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 53 15 88
