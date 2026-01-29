A terre en mer, les îles de Michel Thersiquel visite flash (ados adultes) Douarnenez
A terre en mer, les îles de Michel Thersiquel visite flash (ados adultes)
Place de l’Enfer Douarnenez Finistère
En 30 minutes découvrez l’oeuvre de Michel Thersiquel l’un des plus grands photographes bretons de sa génération .
Place de l’Enfer Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 65 20
English : A terre en mer, les îles de Michel Thersiquel visite flash (ados adultes)
