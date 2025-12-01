A terre en mer, les îles de Michel Thersiquel vues par un Sénan Port-musée Douarnenez

A terre en mer, les îles de Michel Thersiquel vues par un Sénan

Port-musée Place de l’Enfer Douarnenez Finistère

Jean-Louis Richard habite l’île de Sein. Il nous parlera des photos de son île prises par Michel Thersiquel dans les années 70. Quelles sont les particularités de la vie sur les îles ? Quelles sont les évolutions depuis l’époque des photos ?

Ces échanges seront suivis de la projection La mer et les jours, le film référence sur l’Île de Sein et ses habitants au milieu du XXème siècle. Réalisateurs Raymond Vogel et Alain Kaminker Durée 20 mn 52

En partenariat avec l’association des Amis de Michel Thersiquel

Places limitées, réservation auprès du Port-musée. .

