A tire d’aile à l’étang de Malzoné

Réserve de Malzoné Millançay Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19 17:00:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-26

Entre hivernage et migration, les oiseaux d’eau nous entrainent dans un ballet de couleurs. Canards siffleurs et pilets, sarcelles d’hiver, fuligules milouins… Venez les découvrir et les observer sur le sentier du Souchet.

Gratuit. Places limitées. Réservation obligatoire.

Réserve de Malzoné Millançay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 66 56 09 animation@fdc41.com

English :

Between wintering and migration, waterfowl take us into a ballet of colors. Wigeon, pintail, teal, scaup… Come and discover and observe them on the Souchet trail.

Free admission. Places limited. Reservations required.

