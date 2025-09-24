À tire d’ailes Saint-Jans-Cappel

À tire d’ailes Saint-Jans-Cappel mercredi 24 septembre 2025.

À tire d’ailes

Devant la maison des gardes du mont Noir Saint-Jans-Cappel Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 14:00:00

fin : 2025-09-24 16:00:00

Date(s) :

2025-09-24

Profitons des belvédères fraîchement installés pour partir à la quête des oiseaux du site. Jumelles et chaussures de marche indispensables.

Devant la maison des gardes du mont Noir Saint-Jans-Cappel 59270 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Let’s take advantage of the freshly installed lookouts to set off in search of the site’s birds. Binoculars and walking shoes essential.

German :

Nutzen wir die frisch errichteten Aussichtspunkte, um uns auf die Suche nach den Vögeln des Ortes zu machen. Fernglas und Wanderschuhe sind unerlässlich.

Italiano :

Approfittiamo delle vedette appena installate e partiamo alla ricerca degli uccelli del sito. Binocolo e scarpe da trekking indispensabili.

Espanol :

Aprovechemos los miradores recién instalados y salgamos en busca de las aves del lugar. Imprescindibles prismáticos y calzado para caminar.

L’événement À tire d’ailes Saint-Jans-Cappel a été mis à jour le 2025-03-12 par Hauts-de-France Tourisme