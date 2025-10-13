A tire d’oeil Office du tourisme Chalon-sur-Saône

A tire d’oeil

Office du tourisme 4 place du Port Villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2025-10-13

fin : 2025-10-19

2025-10-13

Dans le cadre des festivités de la Paulée de la Côte chalonnaise, Les membres du photo-club Nicéphore Niépce exposeront à cette occasion une cinquantaine de photos. Le thème abordé étant tout ce qui tourne autour de la vigne, du vin, des viticulteurs etc. .

