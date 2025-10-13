A tire d’oeil Office du tourisme Chalon-sur-Saône
A tire d’oeil
Office du tourisme 4 place du Port Villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-13
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-13
Dans le cadre des festivités de la Paulée de la Côte chalonnaise, Les membres du photo-club Nicéphore Niépce exposeront à cette occasion une cinquantaine de photos. Le thème abordé étant tout ce qui tourne autour de la vigne, du vin, des viticulteurs etc. .
Office du tourisme 4 place du Port Villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 93 04 38 gilbertperrot3@gmail.com
