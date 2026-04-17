À toi de frotter (4/6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes
À toi de frotter (4/6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes samedi 18 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 11:15 – 12:15
Gratuit : non 6€ (enfant non-résident de la métropole nantaise)4€ (enfant résidant dans la métropole nantaise)2,5€ (enfant détenteur de Carte blanche)Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne Jeune Public
Atelier frottage en salle à partir du nouveau dispositif famille autour de l’oeuvre de Max Ernst.Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/reserver-une-activite-au-musee-d-arts-de-nantes/
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