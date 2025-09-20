A toi de jouer : construis les Soieries Bonnet ! Musée des Soieries Bonnet Jujurieux

A toi de jouer : construis les Soieries Bonnet ! Musée des Soieries Bonnet Jujurieux samedi 20 septembre 2025.

A toi de jouer : construis les Soieries Bonnet ! 20 et 21 septembre Musée des Soieries Bonnet Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’usine des Soieries Bonnet s’est construite pas à pas, devenant une véritable « ville dans la ville », avec ses ateliers de production, ses logements dont un pensionnat pour jeunes ouvrières, des cités pour les familles, une maison pour le directeur, des magasins, une infirmerie, etc.. et même un terminus de tramway !

A ton tour de remonter le fil de son histoire en endossant le rôle de bâtisseur. Sur un tapis jeu de construction de 4 mètres, reconstruis la fabrique des années 1900.

Observe ensuite le site aujourd’hui : tous les bâtiments ou presque ont franchi les barrières du temps.

A construire seul ou en familles. Convient aux jeunes enfants accompagnés d’un adulte.

Musée des Soieries Bonnet 55 place Marcel grillet, 01640 Jujurieux, France Jujurieux 01640 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474369760 https://patrimoines.ain.fr/n/musee-des-soieries-bonnet/n:808 En 1835, Claude-Joseph Bonnet, fabricant de soieries à Lyon, établit une manufacture à Jujurieux pour concentrer toutes les opérations de la soierie, du cocon à l’étoffe.

Le musée s’inscrit au centre du site des Soieries Bonnet, véritable “ville dans la ville”. Les extérieurs du musée dévoilent les constructions significatives de l’organisation sociale, morale et religieuse de l’usine-pensionnat, sur fond de paternalisme industriel.

Outre les bâtiments de production : tissages, filature-moulinage, le visiteur aperçoit la maison du directeur, l’infirmerie, la chapelle, l’économat de la fabrique, de même que les vestiges des infrastructures de transport et des énergies : arrivée du tramway, salle des générateurs, roue à aube, électricité.

Une promenade en dehors de l’enceinte de la manufacture permet de découvrir également les cités ouvrières, les logements des employés et les rapports entre l’usine et le village de Jujurieux.

**L’usine des Soieries Bonnet** s’est construite pas à pas, devenant une véritable ** »ville dans la ville »**, avec ses ateliers de production, ses logements dont un pensionnat pour jeunes ouvrières, …

Musée des Soieries Bonnet