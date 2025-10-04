À toi de jouer détective! Médiathèque Jean Arambel Offranville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:15:00 – 2025-10-04T10:45:00

Fin : 2025-10-04T11:15:00 – 2025-10-04T11:45:00

Notre animateur lit des enquêtes auxquelles les enfants doivent l’aider à trouver les bonnes réponses.

Les histoires de cette édition porteront sur des enquêtes à mener dans l’univers d’un parc d’attraction.

À la fin des enquêtes, un diplôme de Petit Détective sera remis aux participants.

Médiathèque Jean Arambel Avenue de la Hétraie, 76550 Offranville, France Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie 0235044817 https://mediathequeoffranville.opac-x.fr/

©MairieOffranville-Y.Leroux