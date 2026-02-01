À toi de jouer ! Médiathèque Municiaple Saint-Pourçain-sur-Sioule

À toi de jouer !

Médiathèque Municiaple 7 rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 14:00:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-19

Amateurs de jeux de société, cette soirée est pour vous ! Testez de nouveaux jeux dans une ambiance détendue et chaleureuse. Rires et stratégies garantis !

.

Médiathèque Municiaple 7 rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 80 66 bibliotheque@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

If you love board games, this is the evening for you! Test out new games in a relaxed and friendly atmosphere. Laughter and strategy guaranteed!

L’événement À toi de jouer ! Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Val de Sioule