À toi l’Europe ! Rencontre avec les volontaires européens – MJC du Chemin Vert le Sillon Caen, 28 mai 2025 15:00, Caen.

Calvados

À toi l’Europe ! Rencontre avec les volontaires européens MJC du Chemin Vert le Sillon 1 Rue d’Isigny Caen Calvados

Tarif :

Début : 2025-05-28 15:00:00

fin : 2025-05-28 16:00:00

2025-05-28

Venez à la rencontre des volontaires en Corps Européen de Solidarité à la MJC de Flers pour en apprendre plus sur leurs aventures ! Rendez-vous au Sillon le mercredi 28 mai à 15h !

• Au programme

Viens échanger avec les volontaires européens de la MJC de Flers et découvrir leurs aventures à travers le Corps Européen de Solidarité.

Ils partageront leur expérience, leurs découvertes et leurs conseils !

Cet échange est l’occasion d’en apprendre plus sur le programme, les démarches pour partir, les destinations possibles et les compétences que tu peux acquérir en t’engageant dans un volontariat !

• Le corps européen de solidarité

Le Corps européen de solidarité est un programme de l’Union européenne qui offre la possibilité aux jeunes de 18 à 30 ans de s’engager sur une activité de solidarité en France et en Europe.

MJC du Chemin Vert le Sillon 1 Rue d’Isigny

Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 73 29 90 mjc-cheminvert@wanadoo.fr

English : À toi l’Europe ! Rencontre avec les volontaires européens

Come and meet the European Solidarity Corps volunteers at the MJC in Flers to find out more about their adventures! See you at Le Sillon on Wednesday, May 28 at 3pm!

? On the program:

Come and chat with European volunteers from the MJC de Flers and discover their adventures through the European Solidarity Corps.

They’ll share their experiences, discoveries and advice!

This exchange is an opportunity to learn more about the program, how to get involved, possible destinations and the skills you can acquire through volunteering!

? The European Solidarity Corps

The European Solidarity Corps is a European Union program that offers young people aged 18 to 30 the chance to take part in a solidarity activity in France and Europe.

German : À toi l’Europe ! Rencontre avec les volontaires européens

Treffen Sie die Freiwilligen im Europäischen Solidaritätskorps im MJC von Flers und erfahren Sie mehr über ihre Abenteuer! Wir treffen uns am Mittwoch, den 28. Mai um 15 Uhr im Sillon!

? Auf dem Programm stehen:

Komm und tausche dich mit den europäischen Freiwilligen des MJC Flers aus und erfahre mehr über ihre Abenteuer durch das Europäische Solidaritätskorps.

Sie werden ihre Erfahrungen, Entdeckungen und Ratschläge teilen!

Dieser Austausch bietet dir die Gelegenheit, mehr über das Programm, die Schritte zur Ausreise, die möglichen Reiseziele und die Fähigkeiten, die du durch einen Freiwilligendienst erwerben kannst, zu erfahren!

? Das Europäische Solidaritätskorps

Das Europäische Solidaritätskorps ist ein Programm der Europäischen Union, das jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren die Möglichkeit bietet, sich an einer Solidaritätsaktivität in Frankreich und Europa zu beteiligen.

Italiano :

Venite a conoscere i volontari del Corpo Europeo di Solidarietà al MJC di Flers per saperne di più sulle loro avventure! Ci vediamo a Le Sillon mercoledì 28 maggio alle 15.00!

? In programma:

Venite a chiacchierare con i volontari europei del MJC di Flers e scoprite le loro avventure attraverso il Corpo europeo di solidarietà.

Condivideranno le loro esperienze, scoperte e consigli!

Questo scambio è un’opportunità per saperne di più sul programma, su come partecipare, sulle possibili destinazioni e sulle competenze che si possono acquisire facendo volontariato!

? Il Corpo europeo di solidarietà:

Il Corpo Europeo di Solidarietà è un programma dell’Unione Europea che offre ai giovani dai 18 ai 30 anni la possibilità di partecipare a un’attività di solidarietà in Francia e in Europa.

Espanol :

Ven a conocer a los voluntarios del Cuerpo Europeo de Solidaridad en el MJC de Flers y descubre sus aventuras Nos vemos en Le Sillon el miércoles 28 de mayo a las 15:00

? En el programa:

Ven a charlar con los voluntarios europeos del MJC de Flers y descubre sus aventuras en el Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Compartirán sus experiencias, descubrimientos y consejos

Este intercambio es una oportunidad para aprender más sobre el programa, cómo participar, los posibles destinos y las habilidades que puedes adquirir siendo voluntario

? El Cuerpo Europeo de Solidaridad

El Cuerpo Europeo de Solidaridad es un programa de la Unión Europea que ofrece a los jóvenes de 18 a 30 años la posibilidad de participar en una actividad solidaria en Francia y en Europa.

