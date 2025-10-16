A Touch of Zen aux Templiers avec l’association des échanges franco-chinois de Montélimar Place du Temple Montélimar
A Touch of Zen aux Templiers avec l’association des échanges franco-chinois de Montélimar Place du Temple Montélimar jeudi 16 octobre 2025.
A Touch of Zen aux Templiers avec l’association des échanges franco-chinois de Montélimar
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-10-16 18:30:00
fin : 2025-10-16 22:00:00
2025-10-16
En 2025-26, en partenariat avec l’association des échanges franco-chinois de Montélimar, nous vous proposons un cycle à la découverte du cinéma chinois, avec une projection accompagnée par mois.
Film présenté par un professeur et pratiquant de kung fu.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
In 2025-26, in partnership with Montélimar?s Association des Echanges Franco-Chinois, we are offering a cycle of Chinese cinema, with one accompanied screening per month.
Film presented by a kung fu teacher and practitioner.
German :
In den Jahren 2025-26 bieten wir Ihnen in Zusammenarbeit mit der Association des échanges franco-chinois de Montélimar einen Zyklus zur Entdeckung des chinesischen Kinos an, mit einer begleiteten Vorführung pro Monat.
Der Film wird von einem Kung-Fu-Lehrer und -Praktizierenden vorgestellt.
Italiano :
Nel 2025-26, in collaborazione con l’Associazione per gli scambi franco-cinesi di Montélimar, proponiamo una serie di film che esplorano il cinema cinese, con una proiezione accompagnata al mese.
Il film sarà presentato da un insegnante e praticante di kung fu.
Espanol :
En 2025-26, en colaboración con la Asociación Montélimar para los Intercambios Franco-Chinos, proponemos un ciclo de películas que exploran el cine chino, con una proyección acompañada al mes.
La película será presentada por un profesor y practicante de kung fu.
