A Tours de Bulles Festival BD de Tours Tours

A Tours de Bulles Festival BD de Tours Tours samedi 20 septembre 2025.

A Tours de Bulles Festival BD de Tours

Place Châteauneuf Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le festival se tiendra traditionnellement le deuxième week-end de septembre, en parallèle des Journées Européennes du Patrimoine. Durant le week-end du festival, le public pourra profiter des auteurs présents grâce aux rencontres-dédicaces, participer à des animations, assister à des spectacles, al

Le festival se tiendra traditionnellement le deuxième week-end de septembre, en parallèle des Journées Européennes du Patrimoine. Durant le week-end du festival, le public pourra profiter des auteurs présents grâce aux rencontres-dédicaces, participer à des animations, assister à des spectacles, aller à des projections et voir de nombreuses expositions. .

Place Châteauneuf Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 02 55 95 infos@atoursdebulles.fr

English :

The festival is traditionally held on the second weekend of September, in parallel with the European Heritage Days. During the weekend of the festival, the public will be able to enjoy the authors present thanks to the meetings-signings, to participate in animations, to attend shows, al

German :

Das Festival findet traditionell am zweiten Septemberwochenende statt, parallel zu den Europäischen Tagen des Kulturerbes (Journées Européennes du Patrimoine). Während des Festivalwochenendes kann das Publikum von den anwesenden Autoren dank der Signierstunden profitieren, an Animationen teilnehmen,

Italiano :

Il festival si tiene tradizionalmente il secondo fine settimana di settembre, in concomitanza con le Giornate Europee del Patrimonio. Durante il fine settimana del festival, il pubblico potrà incontrare gli autori presenti in occasione di book-signing, partecipare a eventi, assistere a spettacoli, a

Espanol :

El festival se celebra tradicionalmente el segundo fin de semana de septiembre, paralelamente a las Jornadas Europeas del Patrimonio. Durante el fin de semana del festival, el público podrá conocer a los autores presentes en las firmas de libros, participar en actos, ver espectáculos, al

L’événement A Tours de Bulles Festival BD de Tours Tours a été mis à jour le 2025-08-02 par Tours Val de Loire Tourisme