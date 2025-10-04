A tout petits sons Médiathèque La Cabane Sainte-Eulalie

A tout petits sons Médiathèque La Cabane Sainte-Eulalie samedi 4 octobre 2025.

A tout petits sons Samedi 4 octobre, 09h45, 10h45 Médiathèque La Cabane Gironde

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:45:00 – 2025-10-04T10:30:00

Fin : 2025-10-04T10:45:00 – 2025-10-04T11:30:00

Un temps de découverte et d’expérimentations pour développer les capacités artistiques et l’imaginaire des tout petits !

Les enfants découvriront le monde sonore par le biais de jeux vocaux et percussions corporelles. Un doux moment à partager en famille !

Ateliers basés sur le sensoriel, avec jeux rythmiques, découverte de sons, association des sons et des instruments.

Atelier pour les enfants entre 0 et 3 ans et leurs parents – animé par mathias Sanchez

Médiathèque La Cabane 14 rue Georges Portmann, 33560 Sainte Eulalie Sainte-Eulalie 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557340141 https://www.mairie-ste-eulalie.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0557340141 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-ste-eulalie.fr »}] parking et parking PMR

Un temps de découverte et d’expérimentations pour développer les capacités artistiques et l’imaginaire des tout petits !

pixabay