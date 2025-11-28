A TOUT PRIX – LE TROYES FOIS PLUS Troyes

A TOUT PRIX Début : 2025-11-28 à 20:30. Tarif : – euros.

Coups de gueules, rebondissements explosifs, séductions, intrigues… Comment cette histoire va t-elle se finir ?Véro est en couple depuis 3 ans avec Barnabé, son assistant. Mais, la cohabitation dans leur petit meublé s’avère difficile depuis qu’elle l’a licencié.Sans qu’ils le sachent, une grosse somme d’argent est cachée dans leur salon.Ce pactole doit être à tout prix récupéré par Max, un vrai bras cassé !

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10