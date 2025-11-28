A tout prix Troyes

A tout prix

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 22 – 22 – 49 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-28

Véro est en couple depuis 3 ans avec Barnabé, son assistant. Mais, la cohabitation dans leur petit meublé s’avère difficile depuis qu’elle l’a licencié.



Sans qu’ils le sachent, une grosse somme d’argent est cachée dans leur salon.



Ce pactole doit être à tout prix récupéré par Max, un vrai bras cassé ! .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

