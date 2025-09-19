A toute vapeur à Clermont-Ferrand ! Gare de Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand

A toute vapeur à Clermont-Ferrand ! Gare de Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand vendredi 19 septembre 2025.

A toute vapeur à Clermont-Ferrand ! 19 et 20 septembre Gare de Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Vendredi 19 et samedi 20 gratuit, ( pour dimanche 21, conditions et réservations : www. trainvapeur-auvergne.com).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Une composition ferroviaire statique avec la locomotive 141 R 420 clasée monument historique, attelée à un fourgon midi de 1929, une voiture Bacalan de 1929, une voiture type B9 de 1962 (classée elle aussi monument historique), un ancien fourgon B5D de 1973 transformé en bar, le tout acheminé par la locomotive vapeur 140 C 27 de 1917 appartenant à l’association GADEFT.

Une exposition photos consacrée à la 141 R 420, visites guidées avec présence de figurants habillés en costumes des différentes époques relatives aux annéés des matériels.

Vendredi 19 septembre visites réservées aux groupes scolaires.

Samedi 20 septembre ouvert à tout public avec présence de diffèrentes personnalitées.

Dimanche 21 septembre fin de l’exposition avec sortie de la 140 C 27 et sa rame Historique, direction le Cantal pour la fête du Cornet à Murat 15300.

(pour le dimanche 21, conditions et réservations : www. trainvapeur-auvergne.com)

Gare de Clermont-Ferrand 40 Avenue de l'union Soviétique Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.trainvapeur-auvergne.com Exposition statique de la locomotive 141 R 420 classée monuments historique appartenant à l'association Train à vapeur d'Auvergne, divers voitures et matériels ferroviaires.

©Gare de Clermont-Ferrand – Train à vapeur d’Auvergne