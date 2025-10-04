À toute vapeur, destination Steampunk ! Customisation Médiathèque Des Encres Saint-Amand-les-Eaux

Entrée libre et gratuite

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T18:00

Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T18:00

Venez participer à ce premier atelier du temps fort sur le thème du steam punk !

Amenez un accessoire à transformer (chapeau, lunettes, sac…) et mettez en commun des matériaux de récupération (boulons, dentelles, mécanismes…), assemblez et créez ! Vous serez alors prêts pour le 18 octobre, date d’ouverture de notre festival !

En accès libre. Durée 1h

Médiathèque Des Encres rue de la Résistance 59230 Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 59230 Nord Hauts-de-France 0327224980 https://www.mediatheques-porteduhainaut.fr/

A. Griffa