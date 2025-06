À TOUTE VITESSE ! L’ÂGE D’OR DE LA BICYCLETTE MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse 8 juillet 2025 10:00

Haute-Garonne

À TOUTE VITESSE ! L’ÂGE D’OR DE LA BICYCLETTE MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 10:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

Date(s) :

2025-07-08

Exposition d’affiches publicitaires entre 1890 et 1930 à partir de la riche collection du musée des Arts Précieux Paul-Dupuy à l’occasion du passage du Tour de France à Toulouse !

A partir de sa riche collection d’affiches publicitaires, le musée des Arts Précieux Paul-Dupuy présente une évocation de l’âge d’or de la bicyclette, entre 1890 et 1930, marqué par les innovations techniques, la concurrence commerciale entre pays, les évolutions sociétales, la naissance des courses cyclistes… .

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 31 22 95 40 communication.pauldupuy@culture.toulouse.fr

English :

Exhibition of advertising posters between 1890 and 1930 from the rich collection of the Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy to mark the Tour de France?s visit to Toulouse!

German :

Ausstellung von Werbeplakaten zwischen 1890 und 1930 aus der reichen Sammlung des Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy anlässlich der Durchfahrt der Tour de France in Toulouse!

Italiano :

Una mostra di manifesti pubblicitari dal 1890 al 1930 provenienti dalla ricca collezione del Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy in occasione della visita del Tour de France a Tolosa!

Espanol :

Una exposición de carteles publicitarios de 1890 a 1930, procedentes de la rica colección del Museo de Artes Preciosas Paul-Dupuy, con motivo de la visita del Tour de Francia a Toulouse

L’événement À TOUTE VITESSE ! L’ÂGE D’OR DE LA BICYCLETTE Toulouse a été mis à jour le 2025-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE