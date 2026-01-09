A-Traction Records Anniversary Veronika Nikolic & John Lord Fonda Live + Marc Ayats + Poltergeist + Erebos 101 LaPéniche Chalon-sur-Saône

A-Traction Records Anniversary Veronika Nikolic & John Lord Fonda Live + Marc Ayats + Poltergeist + Erebos 101

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

À l’occasion de l’anniversaire du label A-Traction Records, LaPéniche accueille une soirée électro d’envergure qui célèbre plus de vingt ans de musiques électroniques indépendantes, entre techno, EBM et électro sombre. Cette nuit spéciale met à l’honneur l’identité du label une esthétique radicale, immersive et profondément ancrée dans la culture club.

En tête d’affiche, Veronika Nikolic & John Lord Fonda présentent un live inédit et percutant. Figures majeures de la techno française, ils conjuguent leurs univers complémentaires la puissance rythmique et l’énergie brute de John Lord Fonda, producteur reconnu pour ses albums et remixes emblématiques, rencontrent la techno mélodique, onirique et influencée New Wave/EBM de Veronika Nikolic. Leur complicité scénique donne naissance à des performances intenses, ponctuées de drops explosifs, annonçant la sortie prochaine d’un nouvel EP sur A-Traction Records.

Fondateur du label, Marc Ayats incarne l’ADN d’A-Traction Records. Actif depuis plus de vingt ans, il propose une techno sombre et sans concession, nourrie par l’EBM, la rave et l’industriel. Producteur prolifique, résident radio et performeur aguerri, il s’est produit dans des lieux emblématiques comme le Rex Club et poursuit ses explorations sonores au sein du duo AYATS-THORVALD.

Poltergeist prolonge la nuit avec une électro froide, lourde et organique. Son univers, influencé par Kraftwerk, Vitalic, Gesaffelstein ou Paul Kalkbrenner, convoque une esthétique clubbing aux accents 80s, où la danse devient exutoire et l’art un refuge sensoriel.

Enfin, Erebos 101 apporte une touche rétro-futuriste et engagée. Inspiré par Kraftwerk et l’EBM, ce producteur electro franco-grec mêle rythmes mécaniques et atmosphères sombres, tout en défendant des valeurs fortes en faveur des minorités LGBTQI+. Collaborateur de divers collectifs et animateur du podcast ELECTROCODE, il clôt l’affiche avec une vision à la fois politique et hypnotique de la musique électronique.

Une soirée puissante qui célèbre l’histoire, la diversité et l’avant-garde des cultures électroniques. .

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement A-Traction Records Anniversary Veronika Nikolic & John Lord Fonda Live + Marc Ayats + Poltergeist + Erebos 101 Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-01-07 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I