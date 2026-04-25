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A travers chants à l’abbaye de Loc Dieu Martiel

A travers chants à l’abbaye de Loc Dieu Martiel

A travers chants à l’abbaye de Loc Dieu Martiel dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 854 route de Loc-Dieu

Ville : 12200 Martiel

Département : Aveyron

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : Gratuit

Martiel

A travers chants à l’abbaye de Loc Dieu

854 route de Loc-Dieu Martiel Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Ne manquez pas cet évènement qui sublimera l’acoustique de l’abbatiale !
Le Chœur Résonances présente  La mélodie au fil des siècles  Grégorien, Renaissance, Contemporain. Direction Mickaël Courdesses.   .

854 route de Loc-Dieu Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 6 78 47 61 03 

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English :

Don’t miss this event, which will enhance the acoustics of the abbey church!

L’événement A travers chants à l’abbaye de Loc Dieu Martiel a été mis à jour le 2026-04-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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