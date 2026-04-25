A travers chants à l’abbaye de Loc Dieu Martiel
A travers chants à l’abbaye de Loc Dieu Martiel dimanche 31 mai 2026.
Martiel
A travers chants à l’abbaye de Loc Dieu
854 route de Loc-Dieu Martiel Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Ne manquez pas cet évènement qui sublimera l’acoustique de l’abbatiale !
Le Chœur Résonances présente La mélodie au fil des siècles Grégorien, Renaissance, Contemporain. Direction Mickaël Courdesses. .
854 route de Loc-Dieu Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 6 78 47 61 03
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English :
Don’t miss this event, which will enhance the acoustics of the abbey church!
L’événement A travers chants à l’abbaye de Loc Dieu Martiel a été mis à jour le 2026-04-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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