Martiel

A travers chants à l’abbaye de Loc Dieu

854 route de Loc-Dieu Martiel Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Ne manquez pas cet évènement qui sublimera l’acoustique de l’abbatiale !

Le Chœur Résonances présente La mélodie au fil des siècles Grégorien, Renaissance, Contemporain. Direction Mickaël Courdesses. .

854 route de Loc-Dieu Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 6 78 47 61 03

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English :

Don’t miss this event, which will enhance the acoustics of the abbey church!

L’événement A travers chants à l’abbaye de Loc Dieu Martiel a été mis à jour le 2026-04-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)