À TRAVERS LE DÉCOR AVEC MATTHIAS PICARD, ILLUSTRATEUR Nébian

À TRAVERS LE DÉCOR AVEC MATTHIAS PICARD, ILLUSTRATEUR

Rue du Professeur Calmette Nébian Hérault

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Accompagné de l’auteur illustrateur, dessinez votre personnage à la manière de JeanJambe.

À partir d’une recherche de forme en silhouette noir et blanc, découvrez comment intégrer une image 3D extraite du livre.

Chacun repart avec une grande image personnalisée et une paire de lunettes 3D !

Séance de dédicaces et vente proposée par la librairie Un point un trait

En partenariat avec l’association Tapatoudi

Dès 7 ans .

Rue du Professeur Calmette Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63

English :

Accompanied by the author-illustrator, draw your character in the style of JeanJambe.

